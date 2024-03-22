Dragon´s Dogma 2 Deluxe Edition Все DLC Steam

https://irongamers.ru/sale/key/4256045 - Игра работает во всех странах, в том числе и в России! ⭐️ Покупая данный товар вы получаете аккаунт STEAM с игрой Dragon´s Dogma 2 Deluxe Edition для игры в оффлайн режиме Аккаунт общий, в игре будет только ваш прогресс, вам никто не помешает пройти игру ☘️ Вы сами активируйте игру, без сторонних программ активаторов, TeamViewer не нужен После покупки вы сразу получите: Login:Password от аккаунта steam с игрой Dragon´s Dogma 2 Deluxe Edition Что входит в Dragon´s Dogma 2 Deluxe Edition: ✔️ Превосходная оружейная четвёрка; ✔️ Кольцо спокойствия; Новый набор "Благо для путешественника" который в себя включает: ✔️ Походный набор путешественника (снаряжение для лагеря).