МТС модернизировал сеть: в метро Москвы поставлен рекорд по передаче данных

Оператор МТС завершил основной этап модернизации сети мобильной связи в Московском метрополитене, обеспечив непрерывное покрытие скоростным мобильным интернетом тоннели, вестибюли и переходы на всех линиях и станциях метро.
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