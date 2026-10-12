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Орловские новости

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Росводресурсы подвели итоги просветительского проекта «Акватория знаний»

Росводресурсы подвели итоги просветительского проекта «Акватория знаний»

Спецпроект Росводресурсов «Акватория знаний», созданный при участии медиагруппы «Комсомольская правда», завершился 12 октября 2026 года.

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