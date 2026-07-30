InfoWatch выпустила обновление InfoWatch Device Control 1.4 с улучшенным управлением устройствами

InfoWatch Device Control представляет собой систему контроля внешних устройств, которая отслеживает все попытки подключения периферии к ПК с операционными системами Astra Linux, Alt Linux, Windows и RED ОС.
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