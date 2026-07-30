Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

361 подписчик

InfoWatch выпустила обновление InfoWatch Device Control 1.4 с улучшенным управлением устройствами

InfoWatch выпустила обновление InfoWatch Device Control 1.4 с улучшенным управлением устройствами

InfoWatch Device Control представляет собой систему контроля внешних устройств, которая отслеживает все попытки подключения периферии к ПК с операционными системами Astra Linux, Alt Linux, Windows и RED ОС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии