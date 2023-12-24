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Полярник подошел изучить заброшенную станцию, но через секунду понял, что внутри живут белые медведи

Полярник подошел изучить заброшенную станцию, но через секунду понял, что внутри живут белые медведи

Полярник отправился на остров Врангеля, но его маршрут оказался слишком долгим. В результате он решил провести ночь на небольшом островке, где находилась давно заброшенная метеостанция времен Советского Союза.

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Комментарии
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AK
Antanas Kuzminskis
Пустое место долго не бывает.👍👍👍👍👍.
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13 час.
Элеонора Коган
Очень милые жильцы!!!Теперь у них своя жилплощадь, на законных основаниях. Хорошо что фотограф остался жив, а           то с белыми медведями шутки плохи.
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3 час.

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