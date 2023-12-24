Полярник подошел изучить заброшенную станцию, но через секунду понял, что внутри живут белые медведи

Полярник отправился на остров Врангеля, но его маршрут оказался слишком долгим. В результате он решил провести ночь на небольшом островке, где находилась давно заброшенная метеостанция времен Советского Союза.
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