Во Владимире на Покров ожидается до +18 градусов тепла

Днём 14 октября в восточных районах Владимирской области воздух прогреется до +18 градусов, тогда как в областном центре ожидается от +9 до +14.
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