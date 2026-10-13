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Царьград

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Во Владимире на Покров ожидается до +18 градусов тепла

Во Владимире на Покров ожидается до +18 градусов тепла

Днём 14 октября в восточных районах Владимирской области воздух прогреется до +18 градусов, тогда как в областном центре ожидается от +9 до +14.

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