Коза кричала нечеловеческим голосом: жуткие традиции народов древности

Исследованию Олега Ивика о довольно жуткой традиции приносить людей в жертву, существовавшей практически во всех солидных культурах, предпослано успокоительное вступление: авторы ставят своей целью не только показать «связь человеческих жертвоприношений с духовным и культурным развитием людских сообществ», но и проследить, как человечество медленно, но верно все-таки отказывалось от самых жестоких и кровавых ритуалов, заменяя их символическими жестами.