Новый белковый гель способен восстановить зубную эмаль

Исследователи из Ноттингема создали новый белковый гель, способный восстанавливать зубную эмаль — самый твёрдый материал в организме человека, который, к сожалению, не способен к самостоятельной регенерации.
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