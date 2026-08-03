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FiNE NEWS

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Александр Соболев прокомментировал хет-трик Максима Глушенкова в матче с «Оренбургом»

Александр Соболев, нападающий петербургского «Зенита», прокомментировал выступление своего одноклубника Максима Глушенкова, оформившего хет-трик в матче второго тура Российской Премьер-Лиги против «Оренбурга».

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