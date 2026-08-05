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Говорит Европа ⚡

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Источники в НАТО назвали 40‑дневную кампанию Киева безрезультатной

Источники в НАТО назвали 40‑дневную кампанию Киева безрезультатной

Почему 40‑дневная операция влияния не изменила позицию Москвы? Как России удалось частично купировать топливный кризис после ударов по НПЗ? Действительно ли морская блокада украинских портов стала самой серьёзной проблемой для Киева? И готовы ли стороны к самой тяжелой зиме и к поиску компромисса? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.

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