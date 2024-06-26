Пост радиационного контроля в Запорожской области уничтожен в результате обстрела ВСУ Юлия СоколоваНацисты обстреляли объект радиационного контроля в Запорожской области, в результате атаки пост полностью выгорел.
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