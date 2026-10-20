В новые смартфоны устанавливают старые чипы памяти из устройств пятилетней давности Китайские производители смартфонов начали повторно использовать оперативную память из старых устройств при выпуске новых моделей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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