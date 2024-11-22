Франц Вагнер исполнил победный 3-очковый в матче с «Лейкерс»

Форвард «Мэджик» Франц Вагнер исполнил победный бросок из-за дуги на последних секундах при «-2». Перед этим форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис смазал два штрафных, которые могли увеличить перевес «озерников» до «+4».