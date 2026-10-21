В южно-сахалинском селе Ключи ссора двух молодых людей закончилась трагедией. 18-летний парень погиб от ножевого ранения, в убийстве обвиняют его 17-летнего знакомого, сообщили в пресс-службе регионального следкома.
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