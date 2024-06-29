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Царьград

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Врачи рассказали, почему вес не уменьшается даже при строгой диете

Врачи рассказали, почему вес не уменьшается даже при строгой диете

Часто проблема кроется не в гормонах, как многие предполагают.Эндокринолог Юлия Атаманова рассказала о двух основных причинах, по которым люди могут набирать вес, несмотря на строгие диетические ограничения.

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