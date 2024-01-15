AE Возничего — «Пылающая звезда»

Пути звёздные неисповедимы Комплекс туманностей Возничего: IC 410 и IC 405. Астрофотография Риккардо Пачини Поздними зимними вечерами на вершину северного неба поднимается созвездие Возничего, украшенное яркой желтоватой Капеллой.
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