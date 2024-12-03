Анонсировано событие Круиз по Греции для Euro Truck Simulator 2 Мы приглашаем вас всех...

Анонсировано событие Круиз по Греции для Euro Truck Simulator 2Мы приглашаем вас всех присоединиться к нам в среду, 4 декабря, чтобы отпраздновать выпуск нашего нового DLC “Греция”, приняв участие в нашем событии World of Trucks – Круиз по Греции! Отправьтесь в эпическое путешествие по… источник#Euro_Truck_Simulator_2 #Круиз.