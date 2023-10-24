ЕС снова отложил сроки введения платы за авторизацию въезда граждан из безвизовых стран

Евросоюз снова перенес дату запуска системы ETIAS (European Travel Information and Authorization System), согласно которой путешественники из безвизовых стран, в том числе, из Молдовы, должны платить разовый сбор в 7 евро для авторизации своих поездок на срок 3 года.
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