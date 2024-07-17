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2-й номер драфта Алекс Сарр не набрал ни одного очка при 0 из 15 с игры в матче Летней лиги

Второй номер драфта-2024 Алекс Сарр из «Уизардс» не набрал ни одного очка при 0 из 15 с игры. По данным ESPN Stats & Information, это наибольшее количество попыток с игры в Летней лиге без единого попадания как минимум с 2017 года.

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