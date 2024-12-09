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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«В России тренеры строже, выговаривают за промахи. В США выстроена культура общения, подбадривают». Воспитанник «Рубина» Зильберман о подходах

«Придя в ЦСКА, я научился самостоятельности. В Америке для тебя все делают — и родители, и бабушки, и репетиторы, и частные коучи.

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