Признан виновным: главу города в Приморье осудили за халатность, приведшую к трагедии

Глава ЗАТО Фокино Александр Баранов признан виновным в халатности, приведшей к гибели женщины. Фокинский городской суд вынес обвинительный приговор и назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года условно с испытательным сроком на 2,5 месяцев.