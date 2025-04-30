Признан виновным: главу города в Приморье осудили за халатность, приведшую к трагедии

Глава ЗАТО Фокино Александр Баранов признан виновным в халатности, приведшей к гибели женщины. Фокинский городской суд вынес обвинительный приговор и назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года условно с испытательным сроком на 2,5 месяцев.
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