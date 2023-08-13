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Ямальский губернатор отправился в юбилейный «Честный маршрут» по региону

Ямальский губернатор отправился в юбилейный «Честный маршрут» по региону

ЯМАЛ, 13 августа, ФедералПресс. Глава ЯНАО поехал в пятый автотрип по округу. Юбилейный «Честный маршрут» губернатор начнет с Надыма, остальные пункты пока неизвестны, но Дмитрий Артюхов сообщил, что поедет по тем местам, откуда ему написали жители.

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