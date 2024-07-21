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Дети массово пожаловались на самочувствие в санатории в Кузбассе

Дети массово пожаловались на самочувствие в санатории в Кузбассе

Прокуратура начала проверку после жалоб детей на плохое самочувствие в кузбасском санатории.В Салаире группа детей, отдыхающих в санатории-профилактории «Магистраль», почувствовала себя плохо.

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