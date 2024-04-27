Сенатор Цеков: Белоруссия соединится с Калининградом при нападении на нее НАТО

Провокационные действия НАТО и белорусской оппозиции в отношении Белоруссии, захват части территории и ввод войск в страну приведут к ответу, результатом которого станет соединение территории республики и Калининградской области.
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