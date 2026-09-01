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Водитель отправится в колонию-поселение за смертельное ДТП на «Тавриде»

Водитель отправится в колонию-поселение за смертельное ДТП на «Тавриде»

В городе Феодосия оглашен вердикт по делу о дорожной аварии со смертельным исходом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

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