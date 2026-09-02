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Нижегородская правда

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Волейболисты «Горького» не вышли из группы на Спартакиаде народов России

Волейболисты «Горького» не вышли из группы на Спартакиаде народов России

На Спартакиаде народов России в Екатерибурге завершился предварительный этап для мужских волейбольных команд, определивший участников «Финала четырёх».

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