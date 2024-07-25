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Выездное мероприятие для детей участников специальной военной операции в Гунибском районе Дагестана

Выездное мероприятие для детей участников специальной военной операции в Гунибском районе Дагестана

В Гунибском районе Республики Дагестан состоялось уникальное мероприятие, посвященное Году семьи. Организаторы – комплексный центр Министерства труда и социальной защиты Республики и база отдыха "Лагуна-Голхин" - предоставили возможность детям участников специальной военной операции провести время со своей семьей на живописном берегу Гунибского водохранилища.

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