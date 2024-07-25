Выездное мероприятие для детей участников специальной военной операции в Гунибском районе Дагестана

В Гунибском районе Республики Дагестан состоялось уникальное мероприятие, посвященное Году семьи. Организаторы – комплексный центр Министерства труда и социальной защиты Республики и база отдыха "Лагуна-Голхин" - предоставили возможность детям участников специальной военной операции провести время со своей семьей на живописном берегу Гунибского водохранилища.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии