Выездное мероприятие для детей участников специальной военной операции в Гунибском районе Дагестана

В Гунибском районе Республики Дагестан состоялось уникальное мероприятие, посвященное Году семьи. Организаторы – комплексный центр Министерства труда и социальной защиты Республики и база отдыха "Лагуна-Голхин" - предоставили возможность детям участников специальной военной операции провести время со своей семьей на живописном берегу Гунибского водохранилища.