Мировая премьера российского фильма состоялась на крупнейшем в Азии кинофестивале

+ A — В южнокорейском Бусане показали картину «Папа умер в субботу» Заки Абдрахмановой, которую зрители запомнят с мишкой в руках Дебютный игровой фильм «Папа умер в субботу» Заки Абдрахмановой показали на крупнейшем в Азии Бусанском (Пусанском, как его у нас его называют, хотя город давно переименован из Пусана в Бусан).