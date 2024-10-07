Мировая премьера российского фильма состоялась на крупнейшем в Азии кинофестивале

+ A — В южнокорейском Бусане показали картину «Папа умер в субботу» Заки Абдрахмановой, которую зрители запомнят с мишкой в руках Дебютный игровой фильм «Папа умер в субботу» Заки Абдрахмановой показали на крупнейшем в Азии Бусанском (Пусанском, как его у нас его называют, хотя город давно переименован из Пусана в Бусан).
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