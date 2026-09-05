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Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы иртәгә көтелгән көчле җил, яшенле яңгыр турында кисәтте

Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы иртәгә көтелгән көчле җил, яшенле яңгыр турында кисәтте

Татарстанда иртәгә, 6 сентябрьдә, төнлә һәм көндез урыны белән тизлеге секундына 20 метрга җиткән көчле җил, шулай ук яшенле яңгыр көтелә.

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