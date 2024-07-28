Урсуляк и Андреасян замахнулись на Толстого

Режиссеры одновременно приступили к работе над экранизацией «Войны и мира». Сергей Урсуляк Legion-mediaСарик Андреасян Филипп Гончаров Режиссеры одновременно приступили к работе над экранизацией «Войны и мира».
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