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'South Park' spoofs Lake Ontario name change in season premiere

"South Park" released a still for its season premiere Tuesday. The Sept. 16 season premiere satirizes the recent Lake Ontario name change.

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