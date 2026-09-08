'South Park' spoofs Lake Ontario name change in season premiere

"South Park" released a still for its season premiere Tuesday. The Sept. 16 season premiere satirizes the recent Lake Ontario name change.
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