Конфликт с продюсерами или материнство? Куда пропадала солистка «Чи-Ли» Ирина Забияка

Когда в начале нулевых на радио зазвучал альбом «Преступление», некоторые слушатели гадали, мужчина или женщина исполняет главные партии в «Чи-Ли».
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