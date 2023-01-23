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Мятый и в сугробе: в аварию в Уссурийске попал водитель Nissan Serena

Мятый и в сугробе: в аварию в Уссурийске попал водитель Nissan Serena

В сугроб после столкновения въехал автомобилист из Уссурийска. По предварительной информации, поступившей от ГИБДД города, водитель не выдержал дистанцию и въехал сначала в машину впереди него, а затем съехал с дороги, сообщает ИА UssurMedia.

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