Mia Boyka прокомментировала слухи о романе с ЮрКиссом: “Свидание у нас было в Дубае”

Известная певица Мария Бойко, более популярная под псевдонимом Mia Boyka (Миа Бойка), откровенно рассказала о своих отношениях с коллегой по сцене Юрием Киселевым, известным под сценическим именем ЮрКисс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии