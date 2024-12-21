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Mia Boyka прокомментировала слухи о романе с ЮрКиссом: “Свидание у нас было в Дубае”

Mia Boyka прокомментировала слухи о романе с ЮрКиссом: “Свидание у нас было в Дубае”

Известная певица Мария Бойко, более популярная под псевдонимом Mia Boyka (Миа Бойка), откровенно рассказала о своих отношениях с коллегой по сцене Юрием Киселевым, известным под сценическим именем ЮрКисс.

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