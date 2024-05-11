Выступление В.А. Небензи на 10-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по положению на Ближнем Востоке.
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Выступление В.А. Небензи на 10-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по положению на Ближнем Востоке.
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