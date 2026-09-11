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Возможную величину МРОТ на 2027 год назвали россиянам

Возможную величину МРОТ на 2027 год назвали россиянам

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2027 год может составить 31 тыс. рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщила член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Дягилева.

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