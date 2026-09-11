Возможную величину МРОТ на 2027 год назвали россиянам

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2027 год может составить 31 тыс. рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщила член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Дягилева.
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