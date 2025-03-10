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Стала блондинкой: Трусова предстала на видео в новом образе

Стала блондинкой: Трусова предстала на видео в новом образе

Серебряный призер Олимпиады Александра Игнатова кардинально изменила имидж.Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию, Александра Игнатова (Трусова), удивила своих поклонников радикальной сменой имиджа.

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