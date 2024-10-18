Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press Спецназ «Ахмат» уничтожил говоривших на немецком языке наемников в зоне СВО, заявил в эфире «Соловьев Live» замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.
«Визг стоял»: Алаудинов раскрыл подробности уничтожения немецких наемников в зоне СВО
Комментарии
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КК
Коля Колянов
После окончания СВО провести всех наёмников и прочую нечисть по Красной Площади, как фашистов в 1945 а следом поливалки чтобы смывали после них пыль и все что с них будет сыпаться. А всем нашим ребятам на СВО низкий поклон и по мере возможности берегите себя 🤝
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14 час.
Петр
В июле 1944
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5 час.
Taurus Zmei
В это время "Мачт ТВ" транслирует чемпионат германии по футболу, это как понимать? Может и этот рассадник прошерстить
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5 час.
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