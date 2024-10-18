«Визг стоял»: Алаудинов раскрыл подробности уничтожения немецких наемников в зоне СВО

КК

Коля Колянов

После окончания СВО провести всех наёмников и прочую нечисть по Красной Площади, как фашистов в 1945 а следом поливалки чтобы смывали после них пыль и все что с них будет сыпаться. А всем нашим ребятам на СВО низкий поклон и по мере возможности берегите себя 🤝