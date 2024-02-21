Не так страшно остаться без мужа, как без жилья. «Бесквартирные» женщины как мишень для осуждения

Дмитрий Яковлев

Бедная , несчастная женщина в 49 , не имеющая жилья и работающая там , где придётся.. Ай-ай , всё из-за козлов-мужиков , пожалейте!!(Ну , так скинулись бы ей на квартиру?)А теперь перевернём ситуацию , с точки зрения того же "Общественного мнения"-МУЖЧИНА в 49 лет без квартиры? ЧТО услышим?-"Бесполезный , не смог заработать, не смог нормальную работу найти , короче-НЕГОДНЫЙ!!!"Что харпктерно-НЕВЗИРАЯ на ситуацию-ситуация , когда при разводе ммуж уходит "В никуда" , что бы Морена и иже с ней не писали-встречается ЧАСТО. И то , что он вс.ю жизнь ПАХАЛ на..Да-да , именно на СЕМЬЮ -"Так жене всё равно чего-то не хватало а он ДОЛЖЕН!!!!!!" и в итоге-к 49 стал оразвалиной...Да-вопреки очень живучему ЖЕНСКОМУ МИФУ-мужчины рано умирают отнюдь не отттго , что "Пьют , курят..." а именно от того , что на БАБСКИЕ (не путать с ЖЕНСКИМИ!) хотелки пашут . И..Та же Морена частенько продвигает "Мужик в 50 уже ни на что не годен!!" а "Женщина в 50 ещё ого-го!"...