Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Не так страшно остаться без мужа, как без жилья. «Бесквартирные» женщины как мишень для осуждения

Не так страшно остаться без мужа, как без жилья. «Бесквартирные» женщины как мишень для осуждения

Женщина, 49 лет, своего жилья нет, на хорошую работу не берут. На соседнем канале обсуждают судьбу дамы, которая к своему юбилею подходит с плачевным результатом: необходимостью платить за съем комнаты и трудится там, где придется, а не там, где хочется.

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Комментарии
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Дмитрий Яковлев
Бедная , несчастная женщина в 49 , не имеющая жилья и работающая там , где придётся.. Ай-ай , всё из-за козлов-мужиков , пожалейте!!(Ну , так скинулись бы ей на квартиру?)А теперь перевернём ситуацию , с точки зрения того же &quot;Общественного мнения&quot;-МУЖЧИНА в 49 лет без квартиры? ЧТО услышим?-&quot;Бесполезный , не смог заработать, не смог нормальную работу найти , короче-НЕГОДНЫЙ!!!&quot;Что харпктерно-НЕВЗИРАЯ на ситуацию-ситуация , когда при разводе ммуж уходит &quot;В никуда&quot; , что бы Морена и иже с ней не писали-встречается ЧАСТО. И то , что он вс.ю жизнь ПАХАЛ на..Да-да , именно на СЕМЬЮ -&quot;Так жене всё равно чего-то не хватало а он ДОЛЖЕН!!!!!!&quot; и в итоге-к 49 стал оразвалиной...Да-вопреки очень живучему ЖЕНСКОМУ МИФУ-мужчины рано умирают отнюдь не отттго , что &quot;Пьют , курят...&quot; а именно от того , что на БАБСКИЕ (не путать с ЖЕНСКИМИ!) хотелки пашут . И..Та же Морена частенько продвигает &quot;Мужик в 50 уже ни на что не годен!!&quot; а &quot;Женщина в 50 ещё ого-го!&quot;...
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