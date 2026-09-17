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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федор Емельяненко: «Я продолжаю тренироваться и все еще способен выступать. На мой взгляд, Кутюр интереснее как боец, чем Леснар. Я готов, если он готов»

Федор Емельяненко прокомментировал возможное возвращение к профессиональным поединкам. «Я продолжаю тренироваться.

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