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Герой России Набиев назвал голосование проявлением единства

Герой России Набиев назвал голосование проявлением единства

Участник президентской программы «Время героев», Герой России Энвер Набиев проголосовал на выборах.photo 2026-09-19 23-47-51 / Источник: пресс-служба президентской программы «Время героевПо словам Набиева, он воспользовался своим избирательным правом и выполнил гражданский долг.

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