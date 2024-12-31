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Названа причина авиакатастрофы в Южной Корее, в которой погибло 179 человек

Названа причина авиакатастрофы в Южной Корее, в которой погибло 179 человек

Страшная авиакатастрофа произошла позавчера в Южной Корее. На борту находились 181 человек и лишь двое выжили.

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