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Курские новости

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Курск: Засохшие деревья в Парке Патриот заменят осенью

Курск: Засохшие деревья в Парке Патриот заменят осенью

Министр природных ресурсов Курской области объяснил, что деревья в Парке Патриот засохли из-за некачественных саженцев и неправильной посадки, а не из-за плохого полива.

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