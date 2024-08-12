Депутат Журова дала МОК совет по преобразованию организации

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова предложила внести в Международный олимпийский комитет (МОК) изменения и сделать так, чтобы нового главу организации выбирали не члены МОК, а представители стран.
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