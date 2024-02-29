Военный эксперт Рожин: победа в СВО невозможна без ликвидации режима Зеленского

Победой России в военной спецоперации будет считаться достижение всех поставленных целей. При этом демилитаризация и денацификация Украины "невозможны без ликвидации действующего киевского режима", заявил военный эксперт Борис Рожин в беседе с Tsargrad.
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