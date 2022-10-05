Xiaomi Smart Band 7 Pro уже в продаже: огромный AMOLED-дисплей, GPS, SpO2, 5АТМ, 117 спортивных режимов

Компания Xiaomi вывела на международный рынок свой флагман Xiaomi Smart Band 7 Pro. Это долгожданный китайский аналог Xiaomi Band 7 Pro, который дебютировал в июле 2022 года.
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