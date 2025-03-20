Определен вред жевательной резинки

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Жевательная резинка оказалась скрытым источником пластикового загрязнения. Исследование, опубликованное в The Conversation, показывает, что большинство современных жвачек содержат синтетические полимеры, аналогичные тем, что используются в производстве автомобильных шин и пластиковых пакетов.