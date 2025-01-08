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Спички - не игрушка

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Глава РПЦ выступил за усиление госконтроля в сфере трудовой миграции

Глава РПЦ выступил за усиление госконтроля в сфере трудовой миграции

INTERFAX.RU Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к уменьшению притока мигрантов, которых, по его мнению, следует привлекать только в те сферы экономики, где они нужны, и в тех объемах, которые необходимы.

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