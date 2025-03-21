В Якутии бывший заместитель главы районной администрации ответит перед судом за мошенничество и служебный подлог

Сотрудники отдела по противодействия коррупции УЭБиПК МВД по Республике Саха (Якутия) во взаимодействии с коллегами из отдела МВД России по Нерюнгринскому району по подозрению в совершении хищения денежных средств при исполнении муниципального контракта в августе 2024 года задержали заместителя главы Нерюнгринского района.