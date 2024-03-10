Авдеевка стала одной из важнейших побед России в последние недели. Удалось отодвинуть линию соприкосновения так, чтобы обстрелов Донецка было меньше.
Теперь началось? Французы пытаются отбить Авдеевку
Комментарии
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ВИ
Владимир Иванов
очень сомневаюсь что французские бойцы лучше украинских,много будет лягушачих гробов.
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4 час.
Регина Толстоброва
посмотри-ка что делается. а пишут. что украинцев мало. много убитых. А их там бог знает сколько.тяжело нашим бойцам! берегите себя. ребята!
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3 час.
Nikolay Stepanov
Вот-вот, лжи много, будто у укропов воевать уже нечем и некем, а уж конашенковщина вообще остоебенела. Объективности надо больше.
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2 час.
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