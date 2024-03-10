Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 255 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    И что, все армяне станут россияне?Что будет с Армен...
  • Алексей
    Может пора выбивать и их ДРЛО? Или будем глотать дальше?Ещё один удар по ...
  • Ирина Храмцова
    Хотя бы,фото ,о ком речь идет,показали бы, а Хазанова и так знаем.Предательство Хаз...

Теперь началось? Французы пытаются отбить Авдеевку

Теперь началось? Французы пытаются отбить Авдеевку

Авдеевка стала одной из важнейших побед России в последние недели. Удалось отодвинуть линию соприкосновения так, чтобы обстрелов Донецка было меньше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВИ
Владимир Иванов
очень сомневаюсь что французские бойцы лучше украинских,много будет лягушачих гробов.
Ответить
4 час.
Регина Толстоброва
посмотри-ка что делается. а пишут. что украинцев мало. много убитых. А их там бог знает сколько.тяжело нашим бойцам! берегите себя. ребята!
Ответить
3 час.
Nikolay Stepanov
Вот-вот, лжи много, будто у укропов воевать уже нечем и некем, а уж конашенковщина вообще остоебенела. Объективности надо больше.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх