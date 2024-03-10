Теперь началось? Французы пытаются отбить Авдеевку

ВИ Владимир Иванов очень сомневаюсь что французские бойцы лучше украинских,много будет лягушачих гробов.

Регина Толстоброва посмотри-ка что делается. а пишут. что украинцев мало. много убитых. А их там бог знает сколько.тяжело нашим бойцам! берегите себя. ребята!